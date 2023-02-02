Мир 02 февраля 2023, 03:10 Антонов рассказал о своих надеждах после приезда Трейси в Россию Антонов: надеюсь, после приезда Трейси продолжится диалог о нормализации работы дипмиссий Pxhere

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Россия надеется на то, что после приезда в Москву нового посла США Линн Трейси страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы дипломатов. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Как заметил российский посол, из США были вынуждены уехать порядка 40 сотрудников посольства России, а «к 1 июля уедут еще несколько десятков». Антонов отметил, что на днях у него состоялась встреча с Трейси. Российский посол назвал ее конструктивной. Антов сообщил, что новому американскому послу рассказали о тех проблемах, с которыми сталкиваются российские дипломатические представители в Штатах.

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«Мы рассчитываем, что американка быстро освоится на новом месте и мы сможем продолжить разговор о создании нормальных условий работы для наших дипломатов», — заявил Антонов.

Новый американский посол в России Линн Трейси сменила на этом посту Джона Салливана. Она является кадровым сотрудником Госдепа, ее кандидатуру на эту должность выдвинул глава Белого дома Джо Байден.

Назначение Трейси можно только поприветствовать, отметил в беседе с «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. По его словам, она уже сейчас делает первые шаги к налаживанию отношений между странами хотя бы на уровне дипломатии.