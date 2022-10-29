Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны | 360°

Мир 29 октября 2022, 05:22 Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны Посол России Антонов призвал США вернуть обратно все размещенное за рубежом ядерное оружие Pxhere

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США призвали вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину, а также ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — сказал российский посол в Вашингтоне.

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Он также призвал Штаты прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, которые противоречат основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Так Антонов прокомментировал публикации в СМИ, из которых следует, что США могут уменьшить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. Из-за близкого расположения к российским границам эти боеприпасы приобретают стратегическое значение, отметил посол. Это происходит несмотря на ограниченную мощность В61-12 и попытки Штатов отнести их к тактическому классу.

Российский арсенал вооружений аналогичного класса, как подчеркнул Антонов, не представляет угрозы для Америки, несмотря на «спекуляции» о том, что он больше американского.

Ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что новый пакет помощи Украине США включит ракеты HIMARS, снаряды и броневики. Подготовка украинских боевиков по использованию комплексов ПВО NASAMS, по ее словам, завершится в ближайшее время.