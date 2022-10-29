Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны | 360°

29 октября 2022, 05:22
Антонов призвал США вернуть назад все ядерное оружие за пределами страны
Посол России Антонов призвал США вернуть обратно все размещенное за рубежом ядерное оружие
США призвали вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на родину, а также ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания», — сказал российский посол в Вашингтоне.
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Он также призвал Штаты прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, которые противоречат основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.
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Так Антонов прокомментировал публикации в СМИ, из которых следует, что США могут уменьшить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. Из-за близкого расположения к российским границам эти боеприпасы приобретают стратегическое значение, отметил посол. Это происходит несмотря на ограниченную мощность В61-12 и попытки Штатов отнести их к тактическому классу.
Российский арсенал вооружений аналогичного класса, как подчеркнул Антонов, не представляет угрозы для Америки, несмотря на «спекуляции» о том, что он больше американского.
Ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что новый пакет помощи Украине США включит ракеты HIMARS, снаряды и броневики. Подготовка украинских боевиков по использованию комплексов ПВО NASAMS, по ее словам, завершится в ближайшее время.
Ядерное оружие
США
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