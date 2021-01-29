Антонов ответил на заявление Госдепа США о применении Россией химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Госдепартамент США в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химического оружия и прекратить беспочвенные обвинения в адрес России на данный счет. Вашингтон — единственный участник Конвенции о запрещении химоружия, который не выполнил свои обязательства по уничтожению запасов.

«Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства, в связи с чем хотели бы отметить следующее. Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — процитировала слова посла России в США «Газета.ru».

Анатолий Антонов такой ответ дал на утверждения Госдепартамента о реализации российских военно-технических программ. Он напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) документально подтвердила ликвидацию Россией всех запасов боевых отравляющих веществ.

США осталась единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не выполнила условия международного договора.