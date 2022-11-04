Антонов оценил ход переговоров с США по обмену заключенным | 360°

Мир 04 ноября 2022, 02:53 Антонов оценил ход переговоров с США по обмену заключенным Посол РФ в США Антонов: переговоры с США по обмену заключенными должны вестись без шумихи freepik

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Россия продолжит добиваться возвращения всех российских заключенных из США на родную землю. Об этом «Российской газете» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он добавил, что детали переговоров по обмену заключенными не должны сопровождаться ажиотажем в СМИ.

«Важно, чтобы в ходе переговорного процесса учитывались интересы обеих сторон. При этом работа должна вестись в спокойном, профессиональном ключе и не сопровождаться шумихой в СМИ», — сказала Антонов.

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Ранее появилась информация, что администрация США сделала России серьезное предложение. Сделка, по задумкам Штатов, должна привести к обмену Бриттни Грайнер, осужденную на девять лет за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, получившего 16 лет колонии за шпионаж. Оба они отбывают наказание в РФ.

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При этом американские власти не сообщили, что получит взамен Россия. Из интервью Антонова можно предположить, что речь идет о Викторе Буте и Романе Селезневе.

«Нас крайне волнует ситуация с Виктором Бутом и Романом Селезневым. Россияне находятся в тюрьме по надуманным обвинениям», — отметил посол.

Он добавил, что качественную медпомощь и лекарства им не предоставляют.