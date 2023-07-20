20 июля 2023, 21:26
Антонов опроверг обвинения США в подготовке Россией атак на гражданские суда
Антонов: обвинения России в подготовке атак на гражданские суда являются фальсификацией
Попытки Соединенных Штатов приписать России подготовку атак на гражданские суда являются фальсификацией чистой воды. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого привели в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями», — сказал он.
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Антонов назвал фальсифицированными попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда. По его словам, американская администрация продолжает использовать в своей политике «самые низменные антироссийские информационные провокации».
При этом Вашингтон продолжает помогать Киеву в применении кассетных боеприпасов и налетах беспилотников на жилые кварталы. А вот подрыв «Северных потоков» решили «спустить на тормоза», добавил дипломат.
США
Россия
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