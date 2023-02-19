Мир 19 февраля 2023, 08:48 Антонов обвинил США в разжигании украинского кризиса и попытках цинично оправдать себя Посол Антонов: США оправдывают разжигание украинского кризиса словами о преступлениях РФ РИА «Новости»

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Американские власти пытаются оправдать свои шаги по разжиганию кризиса на Украине утверждениями о приписываемых России преступлениях против человечности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале российского посольства.

«Цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса», — отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что посольство рассматривает подобные инсинуации как беспрецедентную по степени цинизма попытку создать из России агрессора в рамках развязанной Западом гибридной войны.

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Антонов обратил внимание, что США игнорируют применение ВСУ запрещенных боеприпасов неизбирательного поражения. Власти США отворачиваются от сцен расстрела взятых в плен безоружных российских солдат, подчеркнул посол. Он назвал двуличие Вашингтона возмутительным.

Ранее Антонов предостерег США от возобновления спецпрограмм на Украине, так как этот шаг будет означать непосредственное участие Запада в конфликте.