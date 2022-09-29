Антонов уличил США в подталкивании ситуации к столкновению ядерных держав | 360°

Мир 29 сентября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber Антонов уличил США в подталкивании ситуации к столкновению ядерных держав Посол России Антонов: США подталкивают ядерные державы к столкновению РИА «Новости»

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Американские власти подталкивают ядерные державы к столкновению, которое может обернуться непредсказуемыми последствиями. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Сегодня очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил», — сказал Антонов в интервью The National Interest.

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По его словам, Россию пытаются испытать на прочность. Американская сторона наблюдает, сколько страна сможет не отвечать на откровенно враждебные действия.

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«По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — отметил посол.

Но он выразил надежду, что Россия и США пока не оказались на краю пропасти ядерного конфликта. Антонов призвал американское руководство перестать сыпать угрозами в адрес России.

Ранее российский посол подчеркнул, что в заявлениях чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России.

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