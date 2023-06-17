Мир 17 июня 2023, 03:10 Антонов обсудил с послом США в России Трейси двустороннюю повестку Посольство РФ в США

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Посол россии в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом в РФ Линн Трейси. Дипломаты обсудили ряд вопросов двусторонней повестки. Об этом сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Шестнадцатого июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Анатолия Антонова и посла США в России Линн Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

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В Telegram-канале посольства США в Москве отметили, что Трейси и Антонов на встрече обсудили в том числе «функционирование посольств» в столицах Соединенных Штатов Америки и России.

Трейси приехала в командировку в Вашингтон для участия в Конференции глав дипломатических миссий США.

Румыния потребовала от посольства России в Бухаресте сократить персонал. Посол РФ получил предписание от Министерства иностранных дел Румынии уволить 51 сотрудника, в числе которых 11 дипломатов. Российской дипмиссии дали 30 дней на выполнение требований после чего пообещали отобрать аккредитации у работников посольства по своему выбору.