07 декабря 2023, 07:23
Антонов назвал «страшилками» слова Байдена о вероятном конфликте РФ с НАТО
Посол Антонов ответил на слова Байдена о прямом столкновении РФ и НАТО
Власти США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности столкновения России и США, такая риторика недопустима для государства, обладающего ядерным оружием. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонова. Его процитировало РИА «Новости».
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия якобы нападет на страны военно-политического блока НАТО после победы на Украине. В Белом доме также назвали высокой вероятность конфликта между Россией и США после окончания спецоперации.
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Антонов назвал подобные размышления американской администрации «страшилками», которые нужны, чтобы оправдать перед налогоплательщиками огромные траты на «сдерживание» России. Дипломат считает, что такими заявлениями в Вашингтоне хотят «подлить масла в огонь» конфликта на Украине. Это связано с тем, что ВПК США — прямой бенефициар кровопролития на Украине, пояснил посол.
На это также указывают многочисленные пакеты военной помощи, отправленные Киеву. Антонов призвал США «одуматься» и не сеять панику во всем мире.
Ранее сообщалось, что Сенат США отказался рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине и Израилю.
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