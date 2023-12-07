Мир 07 декабря 2023, 07:23 Антонов назвал «страшилками» слова Байдена о вероятном конфликте РФ с НАТО Посол Антонов ответил на слова Байдена о прямом столкновении РФ и НАТО Президент США Джо Байден / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности столкновения России и США, такая риторика недопустима для государства, обладающего ядерным оружием. Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонова. Его процитировало РИА «Новости».

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия якобы нападет на страны военно-политического блока НАТО после победы на Украине. В Белом доме также назвали высокой вероятность конфликта между Россией и США после окончания спецоперации.

Реклама

Антонов назвал подобные размышления американской администрации «страшилками», которые нужны, чтобы оправдать перед налогоплательщиками огромные траты на «сдерживание» России. Дипломат считает, что такими заявлениями в Вашингтоне хотят «подлить масла в огонь» конфликта на Украине. Это связано с тем, что ВПК США — прямой бенефициар кровопролития на Украине, пояснил посол.

На это также указывают многочисленные пакеты военной помощи, отправленные Киеву. Антонов призвал США «одуматься» и не сеять панику во всем мире.

Ранее сообщалось, что Сенат США отказался рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине и Израилю.