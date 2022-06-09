Антонов назвал нелегитимными принятые без России решения Арктического совета

Решения, которые Арктический совет примет без участия России, будут нелегитимными и нарушат принцип консенсуса, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Так посол РФ прокомментировал совместное заявление западных участников Арктического совета об «ограниченном» возобновлении его деятельности без российского участия.

«Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно», — отметил Антонов, чьи слова приводятся в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Дипломат отметил, что в российской части Заполярья, которая занимает порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Также, по словам Антонова, осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт.

Антонову ранее настойчиво предложили осудить свою страну и перейти на сторону США. Подобные действия уже можно считать методами психологического давления. Дипмиссия РФ потребовала от американского Госдепартамента официальных объяснений, а сам посол подчеркнул свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к дипломатам.