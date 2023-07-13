Мир 13 июля 2023, 08:22 Антонов назвал лицемерным возмущение США сотрудничеством России и Белоруссии Посол Антонов: возмущение США сотрудничеством РФ и Белоруссии не выдерживает критики Unsplash

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Сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а возмущение администрации США по этому поводу лицемерно и не выдерживает критики. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику», — привел слова дипломата Telegram-канал посольства.

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Антонов указал на очередное подтверждение двойных стандартов со стороны Запада. Он напомнил про коммюнике НАТО, в котором утверждается, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии якобы подрывает стабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе. При этом американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира.

Дипломат дополнил, что страны альянса не скрывают антироссийскую направленность своих учений и призывают к продвижению ядерной инфраструктуры к границам Союзного государства. Россия и Белоруссия же создают меры безопасности для своих территорий, подчеркнул Антонов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на минувшей неделе сообщил, что определенное количество российских ядерных боеголовок переместили в республику. Он отметил, что боеголовки разместили исключительно в оборонительных целях.