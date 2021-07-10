Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США в отношении России

Решение Минторга США о включении ряда российских компаний в черный список — это конфронтационный шаг со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — заявил Антонов. Его слова приводит российская дипмиссия в Facebook, уточнил ТАСС.

Он отметил, что это в корне контрастирует с заявлениями американских властей о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений.

Антонов считает, что новые ограничения США в отношении российских компаний контрастируют с заявлениями на саммите в Женеве.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры. Главы государств высоко оценили работу команд двух стран по Сирии после саммита РФ и США. В беседе с Путиным американский лидер поднял проблему продолжающихся кибератак с использованием программ-вымогателей. Они затронули США и другие страны.