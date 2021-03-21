Антонов анонсировал специальную встречу в США

Посол России в США Анатолий Антонов не стал отвечать на вопросы журналистов перед вылетом в Москву для консультаций. Но он анонсировал специальную встречу, которая пройдет в Вашингтоне.

«Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон — я всем обеспечу специальную встречу в посольстве», — сказал Антонов журналистам. Цитату привело РИА «Новости».

При этом посол отметил, что в Москве ему предстоит выполнить большой объем работы. Он пояснил, что необходимо будет проанализировать состояние отношений России и США, которое сейчас наблюдается между двумя странами.

«Российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги», — сказал Антонов.

Ранее российский МИД сообщил, что посла пригласили в Москву на консультации, связанные с взаимоотношениями с США. Перед этим американский лидер Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей», напомнило ИА Nation News. Он добавил, что Путин ответит «за вмешательство» в президентские выборы. Российский глава в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил устроить онлайн-беседу.