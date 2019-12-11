Антивирус Avast продавал данные 400 млн пользователей

Данные 400 миллионов клиентов популярного чешского антивируса Avast сохраняли и выставляли на продажу. Компания таким образом зарабатывала на своих клиентах с 2013 года.

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Как рассказал Fоrbеs гендиректор компании Ондрей Влчек, информацию пользователей действительно продавали, но перед этим удаляли имена, URL-адреса и другую персональную информацию.

По его словам, активность пользователей в Сети отслеживалась с помощью расширений браузера Avast. Затем обезличенная информация анализировалась компанией Jumpshot и продавалась.

Гендиректор Avast объяснил, что такие данные обычно покупают те, кто занимается рекламными кампаниями. Они, например, могут изучить, какие сайты наиболее популярны, что чаще всего покупают и так далее.

На сайте Jumpshot предлагают приобрести «детализированную информацию» о 100 миллионах пользователей Сети. О личных данных ничего не сказано, но компания утверждает, что покупатель сможет узнать о поведении людей в интернете.