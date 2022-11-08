Антитеррористический центр СНГ заявил об усилении влияния радикальных талибов | 360°

Мир 08 ноября 2022, 10:53 Антитеррористический центр СНГ заявил об усилении влияния радикальных талибов Антитеррористический центр СНГ: талибские радикалы наращивают контакты с «Аль-Каидой» РИА "Новости"

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Запад создает условия для укрепления радикального крыла талибов*, контакты с запрещенной «Аль-Каидой»** наращиваются. Такое заявление сделал руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на восьмой международной научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) «Современная безопасность: вызовы и решения». Об этом сообщило РИА «Новости».

Сысоев подчеркнул, что игиловцы ***(члены террористической группировки «Исламское государство»***) продолжают переброску с Ближнего востока на север Афганистана.

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«Одновременно талибские радикалы* наращивают контакты с „Аль-Каидой“**», — отметил руководитель АТЦ.

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ обратил внимание на необходимость совместного противодействия попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ. По его словам, сценарий «цветных революций», где активно используется карта национализма и экстремизма, по-прежнему не утратил актуальности.

Ранее Путин предупредил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*** и других подобных группировок пытаются просочиться на территорию СНГ. Глава государства обратил внимание, что экстремисты формируют законспирированные ячейки.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Аль-Каида» — запрещенная террористическая организация.

*** «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.