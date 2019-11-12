Антитеррористическая операция успешно прошла в Афинах

Причастность задержанных к террористической «Организации революционной самообороны» подтвердили. Предполагается, что они причастны к ряду атак, в том числе к обстрелу посольства Мексики.

Двоих задержанных обвинили в террористических преступлениях, нарушении закона об оружии, хранении взрывчатых веществ и подделке документов. 39-летнюю женщину обвинили в нарушении закона об оружии.

Отмечается, что в ходе операции провели 13 обысков в домах. При этом конфисковали два пистолета, пять автоматов Калашникова, один пистолет-пулемет, гранаты со слезоточивым газом CS, желатин-динамит и детонаторы.

Согласно экспертизе, один из автоматов, изъятых в ходе обысков, использовали при ограблении магазина в Афинах в конце октября.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, поздравил полицию с успешной операцией.