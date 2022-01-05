Антитеррористическая операция началась в Алма-Ате

Правоохранители начали антитеррористическую спецоперацию в Алма-Ате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комендатуру города. В городе до сих пор продолжаются погромы.

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка», — привело агентство фрагмент сообщения.

Местных жителей призвали «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности».

В сообщении отмечено, что «радикально настроенные сторонники беспорядков» нанесли городу большой ущерб, также с их стороны было оказано сопротивление «законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности».

В сообщении комендатуры указано, что «высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о серьезной [их] подготовке за рубежом». Также отмечено, что «их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства».

Местные жители сообщили о начале боев в городе, отметило РИА «Новости». На видеозаписи, которую опубликовал Sputnik, можно услышать звуки, которые, предположительно, являются автоматной очередью.

«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», —привело РИА «Новости» сообщение издания Zakon.kz.

Протесты в Казахстане идут уже несколько дней. Жители городов стали выходить на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Вечером, 4 января протестная акция переросла в беспорядки. Сначала митинги носили мирный характер, но потом участники акции начали поджигать и захватывать административные здания.