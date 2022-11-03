Антитеррористическая комиссия возьмется за квартиру Зеленского в Крыму | 360°

Мир 03 ноября 2022, 07:24 Антитеррористическая комиссия возьмется за квартиру Зеленского в Крыму глава парламента Крыма Константинов: квартирой Зеленского на полуострове займется комиссия Unsplash

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Имущество иностранцев, которые совершают недружественные действия по отношению к России, продолжют заносить в специальный список, оно подлежит национализации. В частности, речь идет о квартире президента Украины Владимира Зеленского, по ней уже работает антитеррористическая комиссия. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА «Новости».

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия.», — сказал он.

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Ведомство сообщит, когда эту работу проведут.

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Ранее парламент Крыма заявил о решении национализировать имущество украинских олигархов, которые связаны с киевском режимом. Речь идет о судостроительного заводе «Залив», бахчисарайском комбинате «Стройиндустрия», строительном гипермаркете «Новацентр» и торговом комплексе.

Пресс-службе Зеленского во время его предвыборной кампании в 2019 года сообщала, что его супруга Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством еще в апреле 2013 года, когда полуостров не входил в состав России. Зеленские купили квартиру, которая находится в поселке Ливадия, в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.