Антитело, способное бороться с коронавирусом 2019-nCoV, открыли еще в 2003 году
Китайские ученые выяснили, что антитело CR3022 может бороться с коронавирусом. Его открыли в 2003 году, когда боролись с эпидемией атипичной пневмонии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на научную библиотеку bioRxiv.
Молекулярным биологам удалось обнаружить, что нейтрализовавшее вирус SARS антитело активно взаимодействует и с вирусом 2019-nCoV.
Ученые допустили, что на основе антител CR3022 и других, способных к взаимодействию с коронавирусом, создадут эффективные средства для остановки эпидемии.
Напомним, число жертв 2019-nCoV к утру 29 января достигло уже 132 человек. В тяжелом состоянии находятся более тысячи пациентов.