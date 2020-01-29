Антитело, способное бороться с коронавирусом 2019-nCoV, открыли еще в 2003 году

Молекулярным биологам удалось обнаружить, что нейтрализовавшее вирус SARS антитело активно взаимодействует и с вирусом 2019-nCoV.

Ученые допустили, что на основе антител CR3022 и других, способных к взаимодействию с коронавирусом, создадут эффективные средства для остановки эпидемии.

Напомним, число жертв 2019-nCoV к утру 29 января достигло уже 132 человек. В тяжелом состоянии находятся более тысячи пациентов.