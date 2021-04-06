Антитела жителей Уханя поставили под сомнение теорию об их быстром исчезновении

Китайские медики заявили, что у 70% жителей Уханя и его пригородов спустя год сохранились антитела к SARS-CoV-2. Эти данные ставят под сомнение теории об их быстром исчезновении.

Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

«Это говорит о том, что у большинства доноров сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции», — сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

Исследование провели китайские медики под руководством Шанхайского медицинского университета Синьсинь Чжана. В течение года они наблюдали за жизнью 800 жителей Уханя, которые переболели COVID-19 в январе–феврале прошлого года. Ученые периодически брали кровь у участников исследования и проверяли концентрацию антител к белкам оболочки коронавируса. Оказалось, что они активно снижались после болезни, но к девятому месяцу концентрация вновь стабилизировалась и оставалась на одном и том же уровне. При этом у мужчин количество антител было больше, чем у женщин, детей и пожилых.

Китайские медики выяснили, что сыворотку их крови можно использовать как средство для лечения последствий заражения коронавирусом.