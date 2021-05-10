Антисемитские листовки развесили во Львове в День Победы

Неизвестные развесили на улицах Львова листовки с антисемитским содержанием. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Объединенная еврейская община Украины.

В организации уточнили, что скандальные листовки появились в районе улицы Лычаковской 9 мая.

Кроме ксенофобского содержания на некоторых плакатах нарисована зачеркнутая звезда Давида. Такую практику можно расценивать как проявление антисемитизма. Кроме того, на листовке изображен кельтский крест.

Судя по изображению, авторами скандальных листовок стали члены организации «Галицкая молодежь». Именно эта организация упоминается в тексте плакатов. Большую часть листовок сорвали неравнодушные прохожие.

Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушении прав в зависимости от расовой, национальной или религиозной принадлежности.

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