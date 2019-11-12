Антисемитские акции прокатились по Европе в годовщину «Хрустальной ночи»

Волна антисемитизма накрыла сразу несколько городов Европы в день 81-й годовщины «Хрустальной ночи». Вандалы Дании, Швеции и Британии устраивали погромы на могилах и устраивали акции национальной нетерпимости.

«Теперь уже все, будь то евреи или не евреи, были шокированы бессердечными напоминаниями о том, что антисемитизм жив и здоров и находится прямо у наших порогов, направленными против наших общин в Скандинавии и в других странах Европы», — приводит The Jerusalem Post слова президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера.

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В субботу, 9 ноября, на улицах Дании и Швеции появились желтые звезды. Вандалы расклеили их на еврейских домах, кафе и зданиях. Такие изображения заставляли носить евреев во времена холокоста.

Кроме того, злоумышленники разгромили более 80 могил датского кладбища в Рандерсе. Они переворачивали надгробия и раскрашивали их зеленой краской.

Красные следы нашли местные жители на здании синагоги в Брайтон-энд-Хоув в Британии. После этого директор отдела расследований и правоприменения британской организации «Кампания против антисемитизма» Стивен Сильверман заявил, что подобные действия вандалов говорят о том, что антисемиты могут беспрепятственно «демонстрировать свою ненависть к евреям».

«Хрустальной ночью» назвали события, произошедшие в Германии ночью 10 ноября 1938 года. Тогда в стране прошло массовое уничтожение синагог, зданий и погромы. Жертвами беспорядков стали более 90 человек, сотни получили различные ранения. Эти события стали началом геноцида евреев в странах Европы.