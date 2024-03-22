Мир 22 марта 2024, 10:46 Антироссийскую риторику Макрона вызвал страх перед одним человеком Аналитик Рахман: слова Макрона по Украине связаны со страхом перед Трампом Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/globallookpress

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Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время все чаще делает грубые антироссийские заявления. Эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в соцсети Х предположил, что французским политиком на самом деле движет страх.

«Макроном движет тревога или страх из-за трех вещей», — написал он.

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Первое — он переживает, что линия фронта на Украине может сдвинуться. Второе — США вообще перестанут поддерживать республику, если к власти придет бывший американский президент Дональд Трамп.

«Запад шагает к катастрофическому поражению», — указал аналитик на третью причину.

Вероятность переизбрания Трампа пугает не только Макрона. Из-за страха перед политиком Соединенные Штаты даже собрались переложить часть обязанностей по Украине на НАТО. Экс-президент Трамп неоднократно заявлял, что если бы он занял пост, то положил бы конец конфликту.