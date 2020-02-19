Антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне принял эстонский парламент
Эстонские парламентарии приняли резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». В ней осуждается позиция РФ по историческим событиям, которые предшествовали началу Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Парламент осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, перекладывая ответственность на жертв агрессии», — цитирует документ «Газета.ru».
По данным издания, в резолюции говорится, что война якобы стала возможной из-за акта Молотова-Риббентропа, который был заключен 23 августа 1939 года.