Антироссийскую резолюцию по Второй мировой войне принял эстонский парламент

«Парламент осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны, перекладывая ответственность на жертв агрессии», — цитирует документ «Газета.ru».

По данным издания, в резолюции говорится, что война якобы стала возможной из-за акта Молотова-Риббентропа, который был заключен 23 августа 1939 года.