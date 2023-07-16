Мир 16 июля 2023, 19:39 СБ ООН проведет заседание по Украине 17 июля Постпредство РФ: СБ ООН проведет 17 июля заседание по Украине с участием глав дипведомств Pxhere

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Совет Безопасности ООН 17 июля проведет заседание по ситуации на Украине. Участие в нем примут главы внешнеполитических ведомств нескольких стран, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Западники планируют подтянуть „тяжелую артиллерию“ в лице ряда министров иностранных дел. Постараются сделать из этого максимально громкое антироссийское шоу», — написал он.

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Полянский отметил, что России тоже есть что сказать. Как заверил первый зампостпреда, будут сюрпризы, но раскрывать их пока не стоит. Очередное обсуждение украинского кризиса запросила британская сторона.

Ранее Полянский рассказывал, что агенты американской спецслужбы открыто подходят к сотрудникам дипмиссии России при ООН и предлагают сотрудничество. Такая вербовка не имеет успеха, более того, подобные действия нарушают дипломатическую практику.