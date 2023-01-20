Мир 20 января 2023, 14:52 Антироссийский план НАТО после встречи в Рамштайне будет содержать 9 пунктов — Марков Политолог Марков обозначил 9 пунктов антироссийского плана НАТО после встречи в Рамштайне Defense.gov

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На встрече стран НАТО на базе Рамштайн 20 января объявят о новых масштабных поставках военной техники для ВСУ. Политолог Сергей Марков опубликовал в своем Telegram-канале план Североатлантического альянса в контексте конфликта на Украине. Список включает девять пунктов.

По мнению Маркова, первый пункт предполагает поставку большого количества военной техники для украинской армии. Второй — массовую мобилизацию, в рамках которой должны дополнительно сформировать три армейских корпуса по 75 тысяч человек.

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Третьим пунктом, как считает политолог, является усиление ВСУ большим количеством иностранцев и переодетых кадровых военных армий стран НАТО. Четвертый пункт оговаривает сроки готовности этих мероприятий, пояснил эксперт.

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«Все это должно быть готово к весне. Поэтому в конце весны — начале лета планируется большое наступление (пятый пункт плана — прим. ред.)», — уточнил Марков

Шестой пункт — это цели наступления ВСУ. По мнению политолога, речь идет об Азовском море, Крыме, Донецке и Луганске.

«Седьмое — планируется выбить армию РФ и продиктовать условия полукапитуляции России. Далее — перенос конфликта внутрь России и смена режима», — добавил эксперт.

Заключительный, девятый пункт плана НАТО, по его словам, касается проведения репрессий и «ликвидации России в существующей форме».