«Антироссийский маразм крепчает»: Слуцкий ответил на претензии Европарламента к «Газпрому»

Депутаты Европарламента призвали проверить действия «Газпрома» с точки зрения антимонопольных норм ЕС. Такое требование прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Простите за непарламентское, но антироссийский политический маразм крепчает. Дождь или снег пошел, газ вдруг подорожал — для Европарламента виновата всегда Москва», — процитировал Слуцкого ТАСС.

По словам депутата, младоевропейцы в русофобском угаре все еще пытаются бороться с «Северным потоком — 2». При этом они не хотят признать, что проект имеет сугубо экономический характер.

«Однако политизация вопросов запуска трубопровода, искусственные задержки этого процесса также ведь могут быть одними из факторов турбулентности на европейских энергорынках», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что подобные колебания возможны при совпадении мирового спроса, погодных условий и уменьшения возможностей производства в странах Старого света.

Ранее группа депутатов Европарламента обвинила «Газпром» в рыночных манипуляциях и шантаже. Парламентарии призвали проверить деятельность компании на предмет нарушения антимонопольных норм Евросоюза.