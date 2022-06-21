СМИ назвали новую цель антироссийских санкций ЕС

Российское золото включили в новый пакет антироссийских санкций, который разрабатывают страны Евросоюза. Об этом со ссылкой на предварительный проект документа сообщило агентство Reuters.

Пока не известно, речь идет об ограничении импорта российского золота или запрете на поставки драгоценного металла в страну.

Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить новый санкционный пакет на этой неделе на саммите, который пройдет в Мадриде.

Источники агентства пояснили, что с начала проведения специальной операции часть секторов российской экономики пока не затронули введенные ограничения. Власти ЕС старательно избегают мер, от которых пострадает их собственная экономика.

Новый проект санкционного пакета представляет собой компромисс между странами Восточной Европы, которые настаивали на введении дополнительных ограничений, и Германией и Нидерландами, которые предложили сосредоточиться на усилении уже существующих мер, а не добавлять новые.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о болезненном влиянии на экономику ФРГ антироссийских санкций. При этом он добавил, что решение о введении рестрикций правильное и Берлин готов платить эту цену дальше.