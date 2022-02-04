Джонсон и Шольц будут вместе работать над пакетом антироссийских санкций

Великобритания и Германия намерены вместе работать над санкциями против РФ. Тем не менее власти обеих стран согласились, что диалог с Россией в рамках урегулирования украинского кризиса важен.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и немецкий канцлер Олаф Шольц заявили о необходимости направить российской стороне «четкое и последовательное послание о последствиях российского вторжения на Украину» от всех союзников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Даунинг-стрит.

«Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций», — подчеркнули в канцелярии Джонсона.

Британский премьер указал на важность немедленного вступления в силу ограничений, если РФ «вторгнется» на украинскую территорию.

И Джонсон, и Шольц по итогам состоявшегося разговора о ситуации вокруг Украины пришли к выводу, что сам по себе диалог с Россией очень важен. Он поможет снизить напряженность, уточнила газета «Известия».

«Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», — отмечено в сообщении Даунинг-стрит.

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Россию 15 февраля на «субстантивные двусторонние переговоры».