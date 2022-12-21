Мир 21 декабря 2022, 05:00 Антироссийские законы на Украине назвали проявлением национализма NR: украинские законы об отмене русского языка и культуры являются национализмом Pxhere

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С украинскими законами об отмене русского языка и культуры необходимо бороться, поскольку они представляют собой проявление национализма. Об этом заявил обозреватель National Review Майкл Дохерти.

Обозреватель участвовал в дискуссии о католицизме и национализме в Католическом университете Америки. Дохерти отметил, что на Украине приняли законы, которые запрещают публиковать русскоязычные материалы без эквивалента на украинском. Участники дискуссии, по словам журналиста, обвинили его в «кремлевской пропаганде».

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«Я начал беспокоиться, что неправильно представил закон. На самом деле, это не так», — написал обозреватель.

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В западных странах также существуют языковые законы, отметил Дохерти. Но в отличие от украинских, они в большинстве своем направлены на сохранение языка и культуры.

«Украинско-националистический проект — это совершенно другое», — заявил Дохерти. Он также отметил, что для трети украинцев украинский язык не является родным и что есть много украинцев, которых изучение украинского языка не интересует.

Дохерти также напомнил о заявлении министра культуры Украины о том, что «бойкот русской культуры — важный шаг».

Культурные законы Украины, по словам журналиста, нельзя назвать ни либеральными, ни космополитическими, ни демократическими, поскольку они радикальные.