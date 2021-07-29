Боррель рассказал, чем могут обернуться антироссийские санкции

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал антироссийские санкции. По его словам, они обладают достаточной мерой воздействия на страну. Однако он отметил, что политика не должна строиться лишь на санкциях. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Политика не может основываться только на санкциях, но приходит момент, когда их надо применять, потому что в противном случае это будет означать, что ты ограничиваешься заявлениями», — высказался он.

По словам Борреля, Россию нельзя назвать страной с развитой экономикой. Однако стоит учитывать наличие ядерного оружия. Он отметил, что иностранным государствам необходимо научиться вести переговоры с Кремлем, передало «Утро.ру».