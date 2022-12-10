Мир 10 декабря 2022, 10:03 Антироссийские санкции заставят развивающиеся страны зависеть от России Nihon Keizai: рост спроса на газ из-за санкций заставит Азию зависеть от России РИА «Новости»

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Высокий спрос на газ, начавшийся в результате санкций, приведет к тому, что развивающиеся страны Азии начнут больше зависеть от России. Об этом сообщило издание Nihon Keizai со ссылкой на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву.

Эксперт пояснил, что к 2027 году увеличатся глобальные поставки топлива и спрос превысит предложение. По его словам, станет больше развивающихся стран, которые будут активно сотрудничать с Россией, чтобы получить достаточное количество газа.

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«В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного», — подчеркнул Сиракаву.

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Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что страна помогает Западу стать независимым от российского газа. Для этого она активно исследует месторождения углеводородов.