Антироссийские санкции связали с усугублением экономических трудностей в Евросоюзе | 360°

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Антироссийские санкции связали с усугублением экономических трудностей в Евросоюзе

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Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что западные санкции лишь увеличат экономические трудности Евросоюза. Таким образом он прокомментировал возможность запрета ЕС на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика из России, написал RT.

Парламентарий также добавил, что Россия должна быть готова к запрету на любую ликвидную продукцию, а также к тому, что всю логистику поставок необходимо будет перестраивать на другие рынки.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз в рамках новых санкций введет запрет на импорт стальной и бумажной продукции, техники, химикатов и пластика из России.

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