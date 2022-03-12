Антироссийские санкции США сочли «эгоистичными»

В Китае отметили, что антироссийские санкции США направлены на ослабление европейской стратегии независимости и самостоятельности. Страна рассчитывает привязать Европу к себе экономическими узами.

Оценку американским действиям дали китайские экономисты, сообщило РИА «Новости». По мнению экспертов, спецоперация РФ на Украине стала поводом для принуждения Запада разорвать экономические связи с Россией.

США при этом руководствуются «эгоистичными» мотивами. В том числе планируют вытеснить российскую сторону как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Значение здесь имеет не только прибыль, которую могут получить американские нефтяные и газовые компании.

«Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем», — подчеркнул профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел.

Тактика США, полагают в Институте европейских исследований при Китайском институте современных международных отношений, соотносится с усилиями по переманиванию ЕС на свою сторону в вопросах поставок энергоресурсов.

В реализации антироссийских санкций США китайские специалисты указывают на практику двойных стандартов. Например, запрет американской стороны на импорт энергоресурсов из РФ не коснулся урана. США нуждаются в нем для обеспечения своих атомных электростанций.