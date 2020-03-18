Антироссийские санкции предложили снять в Германии

Санкции против России в условиях пандемии коронавируса приносят Европе только вред. Все ограничения нужно снять и объединиться с Москвой для борьбы с 2019-nCoV.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — приводят «Известия» слова члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта.

Депутат уверен, что кризис, который уже начался из-за пандемии, нанесет серьезный удар не только по экономике ФРГ — под угрозой благополучие всех стран Евросоюза. Необходимо восстановить товарооборот с Россией и всем держаться вместе в это трудное время. Только так, по мнению Гердта, можно уберечь экономическую систему от нависшей угрозы.

Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что Европа не сталкивалась с таким кризисом, как в эти дни, со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что ни одно европейское правительство не сможет решить проблемы, которые подкинула пандемия, в одиночку.

С момента вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй прошло уже два с лишним месяца. За это время 2019-nCoV успел распространиться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Многие страны закрыли свои границы, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Всего от COVID-19 умерли около восьми тысяч человек. В России 114 случаев заражения.