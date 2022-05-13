Введенные против России санкции в научной сфере могут закончиться войной между РФ и Западом. Такое мнение в колонке для National Interest выразил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

По его словам, прекращение сотрудничества между российскими и международными институтами, отмена доступа ученых к мировым научным журналам, а также запрет на финансирование исследований, проходящих вместе с российскими специалистами, нанесет серьезный удар по международной безопасности.

«Это усугубит риск войны. Контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга. В противном случае просчет становится все вероятнее», — заявил Рендалл.

Он предупредил, что прекращение научного сотрудничества с Россией по вопросам изменения климата негативно скажется на общем положении дел. Специалист отметил значимость работы ученых из РФ по вопросу потепления в Арктике.

После того как РФ начала спецоперацию на Украине, Запад усилил санкционное давление. Европейские эксперты стали говорить, что надо снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие международные компании ушли из России.