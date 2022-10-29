Антироссийские санкции поставили под угрозу влияние доллара в мире, заявили в США | 360°

Мир 29 октября 2022, 04:04 Антироссийские санкции поставили под угрозу влияние доллара в мире, заявили в США The National Interest: антироссийские санкции поставили под угрозу влияние доллара в мире Unsplash

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Доминирование доллара оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций и недовольства многих стран влиянием США. Об этом написал старший научный сотрудник Кристиан Уитон в своей колонке для The National Interest.

«Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой», — заявил автор статьи.

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Он добавил, что китайские власти принимают меры, чтобы исключить риск финансовых санкций. Страна опасается ограничительных мер, подобных тем, что ввели против России. Китай уже уменьшил свои запасы американских облигаций.

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«Такие крупные страны, как Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива, отказались присоединиться к экономическим санкциям Вашингтона и будут открыты для валютной системы, менее зависимой от доллара», — отметил Уитон.

По словам эксперта, со временем спрос на американскую валюту может снизиться, так как появятся альтернативы долларовым международным финансовым операциям.