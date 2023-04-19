Мир 19 апреля 2023, 03:04 Антироссийские санкции оставили финнов без ценных энергоносителей РИА «Новости»: Финляндия из санкций против РФ осталась без ценных энергоносителей РИА «Новости»

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Стремясь наказать Россию, Финляндия поставила себя в невыгодное положение. Страна осталась без ценных энергоносителей из-за соблюдения антироссийских санкций, сообщило РИА «Новости».

Речь идет не только о нефти, древесине и газе, но и об угле, который финны перестали покупать осенью прошлого года. Несмотря на то, что это решение одобрили многие граждане, сейчас очевидно, что оно оказалось недальновидным, уверены авторы статьи.

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Газификация в стране находится на уровне около 3% и для отопления используют древесину и уголь. Поэтому запрет использовать эти ресурсы в энергетике наглядно показал, что предприятиям и жителям страны они все же необходимы. Как отмечает издание, в связи с этим правительству пришлось запустить уже выведенные из эксплуатации угольные станции.

При этом экспорт энергоресурсов из США, Австралии и ЮАР оказался слишком дорогим, поэтому стоимость топлива сильно выросла за последнее время, что на себе ощутили, как бизнесмены, так и обычные граждане.