Антироссийские санкции не поддержали 85% населения мира

Санкции против России не стали вводить 85% населения мира. На это обратил внимание официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

На своей странице в Twitter Лицзянь опубликовал круговую диаграмму с долями тех, кто ввел и не ввел антироссийские санкции. Согласно схеме, 85% мирового населения не поддержали политику ограничительных мер в отношении России. Остальные 15% ввели антироссийские санкции.

«Только большинство представляет международное сообщество», — подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

В начале августа посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что большинство стран выступают против антироссийских действий Запада. По его словам, США постепенно теряют влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны стремятся к миру, а американские власти пытаются внести разлад.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. При этом ограничительные меры принесли Европе серьезные экономические проблемы. На фоне санкций резко поднялись цены на топливо и продукты питания.