Мир 06 ноября 2022, 13:28 Антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада — центр Bruegel Эксперты IIF и Bruegel: в будущем эффект от санкций против России усилится freepik

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Санкции против России не подействовали так, как этого ожидал Запад, сошлись во мнении специалисты европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF). По их мнению, российские власти успешно справляются с введенными ограничениями, но их эффект в будущем будет усиливаться, сообщил РБК.

Западные эксперты написали статью о действии санкций на экономику РФ. Аналитики признали, что российская стратегия защиты «Крепость Россия» оказалась прочнее системы ограничений ЕС и США. По их мнению, избежать кризиса в стране удалось благодаря действиям Центробанка.

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Несмотря на успешную борьбу с рестрикциями, некоторые из них имеют длительный характер действия. Специалисты Bruegel и IIF уточнили, что в будущем на российскую экономику могут повлиять энергетические ограничения. На Западе надеются, что это поможет Европе обрести топливную независимость.

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Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) анонсировали введение новых санкций против России. Министры подчеркнули, что ограничения введут и против стран, поддерживающих проведение спецоперации на Украине.