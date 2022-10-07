Антироссийские санкции назвали малоэффективными в парламенте Франции | 360°

Мир 07 октября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Антироссийские санкции назвали малоэффективными в парламенте Франции Французский депутат Ле Галль заявил, что санкции против России не работают

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Депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль усомнился в эффективности западных санкций против России. Он выразил обеспокоенность в обращении к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, написал RT.

Ле Галль указал на то, что санкции против России изначально были направлены на дестабилизацию российской экономики и, как следствие, остановку конфликта на Украине. Однако боевые действия продолжаются, и даже становятся интенсивнее, а рост цен на углеводороды приносит России большую прибыль, чем раньше, отметил парламентарий.

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Он попросил дать ответ, каков реальный результат санкций как для российской, так и для французской экономики.

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«Предусматривают ли Евросоюз и Франция возможность пересмотра сути этих санкций и их цели?», — добавил Ле Галль.

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