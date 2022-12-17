Мир 17 декабря 2022, 01:30 Антироссийские санкции ЕС нарушили права европейцев Постпредство России при ЕС: санкции против российских СМИ нарушают права европейцев РИА «Новости»

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Отзыв лицензий российских телеканалов в странах Евросоюза нарушает право европейцев на разные точки зрения. Так прокомментировали введение новых санкций в постоянно представительстве России при ЕС. Слова дипломатического органа передал ТАСС.

«Запрещая еще ряд российских СМИ, Евросоюз лишает своих же граждан возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушает их право на доступ к информации», — сказали в постпредстве.

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Дипломаты также напомнили о свободе слова и правах журналистов. Принятые ограничения отвергают эти базовые ценности.

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Ранее в Официальном журнале ЕС объявили о вступлении в силу девятого пакета санкций против России. В черном списке оказались телеканалы НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал.

Также под санкции попали множество физических лиц, в числе которых губернаторы, министры, депутаты Госдумы, члены Совфеда, писатели, артисты, журналисты.