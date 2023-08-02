Мир 02 августа 2023, 20:19 Антироссийская пропаганда утомила аудиторию Запада Представитель Кремля Песков заявил об усталости Запада от антироссийской пропаганды РИА «Новости»

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Западные СМИ начали терять аудиторию из-за однобокой подачи информации, наполненной ненавистью к России. С таким заявлением на открытом диалоге «Элементы социальной инженерии» выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобная манера сообщать важные новости утомила читателей и зрителей западных СМИ. Поэтому сейчас там наблюдается серьезное падение аудитории.

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При этом недовольны и сами журналисты, вынужденные работать в условиях военной цензуры, следуя методичкам спецслужб и публикуя подготовленные фейки.

«СМИ впряглись в работу на круглосуточной основе», — привел слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что российским журналистам необходимо конкурировать со своими западными коллегами, даже несмотря на то, что отечественным СМИ на Запад дорогу закрыли, а сайты начали блокировать.

«Но это не значит, что нужно останавливаться, наш <…> робкий такой голос в международной пропаганде с хорошей стороны этого слова все равно слышен, он все равно востребован», — подчеркнул Песков.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье отметил, что власти Запада сознательно закрывают глаза на потери Украины и даже минимальные успехи подают как большие победы. По такому же принципу действуют журналисты. Но все они прекрасно понимают, что никаких шансов у страны нет.