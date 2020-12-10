В США за сутки умерло более 3 тысяч пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд смертности

В среду, 9 декабря, по информации газеты, было зарегистрировано 3011 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

На прошлой неделе самое большое число смертей коронавирусных больных за день, которое было зафиксировано, равнялось 2760. Это был первый антирекорд смертности с апреля.

В США по последним данным университета Джонса Хопкинса выявлено свыше 15,3 миллиона заболевших COVID-19. В стране отмечается постоянный рост заболеваемости и смертности на фоне ослабления карантинных мер.

В России показатели летальности коронавирусной инфекции ниже среднего мирового уровня. По количеству тестов на COVID-19 страна заняла место в первой тройке, заявили в Роспотребнадзоре. Летальность на 9 декабря составляет 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом, заявила глава ведомства Анна Попова.

В Роспотребнадзоре указали, что среди других стран мира средний показатель летальности составил 2,3% от числа зарегистрированных случаев COVID-19.