Антирейтинг Байдена вырос до 56%

Уровень неодобрения работы президента США Джо Байдена достиг максимального показателя в декабре 2021 года. Согласно проведенному опросу телеканалом CNBC, работу главы государства плохо оценили 56% респондентов. Главные претензии — недовольство экономической ситуацией и невозможность справиться с пандемией коронавируса.

Социологи отметили, что для первого года на посту президента США это самый плохой показатель.

На первое место в списке проблем опрошенные поставили состояние экономики. В частности речь идет о сильной инфляции, которая привела к повышению цен на товары. Администрация Белого дома старается решить большой круг проблем в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в этом году, но пока у них получается не очень.

Подавляющее большинство респондентов на вопрос о ситуации на фондовом рынке ответили, что дела там обстоят хуже, чем в прошлом году. Хотя фактически ситуация полностью обратная. Три основных фондовых индекса достигли рекордных показателя в 2021 году.

По оценке социологов, невозможность Байдена получить признание успеха на фондовом рынке — это серьезный звоночек для демократов. Партии перед промежуточными выборами в Конгресс не удастся убедить избирателей в собственных успехах.

Как напомнила «Газета.ru», прошлые рейтинги неодобрения Байдена были значительно ниже. Они составили 54% в сентябре и 49% в апреле.