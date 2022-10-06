«Антипутинский мегасаммит» в Европе рассмешил читателей немецких СМИ | 360°

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«Антипутинский мегасаммит» в Европе рассмешил читателей немецких СМИ

Читатели немецкой газеты Die Welt: антипутинский мегасаммит Европы напоминает бунт гномов

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Читатели немецкой газеты Die Welt назвали «бунтом гномов» встречу Европейского политического сообщества в Праге, которую СМИ окрестили «мегасаммитом против Путина». Комментаторы напомнили, что Европе невыгоден реальный конфликт с Россией.

«Я бы предпочел саммит, чтобы сгладить проблемы с Путиным и обеспечить поставки!» — признался один из читателей.

Второй подчеркнул, что это не мегасаммит, а скорее «последний рывок перед тем, как зимой погаснет свет и начнется великий скрежет зубовный». Третий иронично вопросил, не было ли «саммита на размер меньше». Четвертый охарактеризовал встречу как «нелепое шоу», пятый — как «пандус для уже отбракованных политиков ЕС». Также «мегасаммит» назвали странной забавой. «Посмотрим, какие результаты принесет гражданам Европы эта „долгожданная встреча“», — заметил еще один комментатор.

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Европейцы скептически настроены по отношению к антипутинским акциям: санкции против России уже привели к повышению инфляции и беспрецедентному росту цен в ряде стран.

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Германия

Владимир Путин

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