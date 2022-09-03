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Почти 70 тысяч человек собрались на митинг в Праге с требованием отставки правительства

МВД Праги: на антиправительственный митинг вышли от 50 до 70 тысяч протестующих

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Несколько десятков тысяч жителей Праги собрались на Вацлавской площади с требованием, чтобы правительство Чехии ушло в отставку. Причина недовольства протестующих — рост цен на газ, товары, услуги и продукты.

Акцию организовали несколько политических партий и общественных объединений. По мнению участников протеста, правительство плохо справляется с ростом стоимости энергоресурсов, из-за чего дорожает и все остальное, сообщил ТАСС.

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«Вся Вацлавская площадь требует отставки правительства!» — заявил представитель организаторов митинга.

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По данным местной полиции, в центре Праги собрались от 50 до 70 тысяч человек.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на происходящее, завив, что акцию организовали силы, позиция которых близка к экстремистской.

«Они отстаивают интересы, противоречащие интересам Чехии», — подчеркнул политик.

По его словам, те, кто критикует Кабинет министров, не предлагают никаких эффективных решений, которые бы вели к выходу из сложившейся экономической ситуации.

Чехия

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