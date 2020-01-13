На главной площади столицы Ирана студенты собрались для митинга против Иранского режима. Молодежь недовольна последними событиями, связанными с крушением украинского самолета.

Демонстранты, в основном студенты из университета Шахида Бехешти в Тегеране, отказываются ходить по американским и израильским флагам, скандируя, что иранский режим — их настоящий враг, а не Соединенные Штаты.

По сообщениям некоторых СМИ, полиция уже применила слезоточивый газ, а среди протестующих есть убитые. В Сети публикуют жуткие видео (18+), однако по ним нельзя с точностью сказать, погиб ли кто-нибудь, и от чего.

Некоторые продолжают выражать свой протест, уничтожая плакаты с изображением убитого генерала КСИР, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Как сообщалось ранее, порядка миллиона человек пришли проститься к генералом Сулеймани, в его родном городе Кермане утром во вторник, 7 января. Около полусотни человек погибло в результате давки.