Антимасочника с ножом задержали во Франции

В здании парижского вокзала полицейские забрали нож у мужчины, который с криками «Аллаху Акбар» напал на сотрудников службы безопасности. Конфликт начался из-за отказа нападавшего надеть медицинскую маску. Об этом написало ИА Nation News.

По данным правоохранительных органов, четверо сотрудников вокзала обратились к мужчине с просьбой надеть маску. Однако он не захотел выполнять их просьбу и начал спорить. В какой-то момент он схватил нож и напал на одного из сотрудников службы безопасности. Одному из них пришлось выстрелить в нападавшего, чтобы он не успел нанести ранения.

Сейчас нарушитель порядка находится в реанимации в критическом состоянии. Точные обстоятельства происшествия уточняются.