Мир 28 ноября 2023, 16:24 Антикризисную систему Шольца сравнили с «рухнувшим карточным домиком» FT: система Шольца по борьбе с кризисом рухнула из-за дыры в бюджете Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Изъятие 60 миллиардов из бюджета Германии привело к краху планов правительства на следующий год. Антикризисная система канцлера ФРГ Олафа Шольца не оправдала себя, сообщила газета Financial Times.

План немецкого политика предполагал выделение средств из Фонда экономической стабилизации (WSF) компаниям, которые испытали трудности во время пандемии COVID-19. В итоге предприятия из обозначенной суммы в 200 миллиардов евро получили только 30 миллиардов. Остальную сумму перенесли на 2024 год.

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Однако, согласно окончательному решению правительства Германии, программу поручили свернуть до конца 2023 года.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», — заявил один из работавших при канцлере чиновников.

Конституционный суд Германии 16 ноября изъял из бюджета 60 миллиардов евро по иску оппозиционного блока. Власти планировали потратить эти средства на финансирование зеленых энергетических проектов в будущем, но по решению суда не смогут этого сделать.

ФРГ в свете денежных проблем достигла «тяжелого государственного кризиса». Власти не смогли решить ситуацию с образовавшейся дырой в бюджете, заявил ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер.